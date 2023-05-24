Любимов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Лев Николаевич

Любимов Лев Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.2007

Дочь: Любимова Милана Львовна

Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
29.12.2011

Дочь: Любимова Таисия Львовна

Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
19.07.2022

Дочь: Любимова София Львовна

Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Тамара Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close