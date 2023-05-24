Любимов Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.2007
Дочь: Любимова Милана Львовна
Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
29.12.2011
Дочь: Любимова Таисия Львовна
Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
19.07.2022
Дочь: Любимова София Львовна
Мать ребёнка: Любимова Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно