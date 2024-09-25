Спирчина Зинаида (Зиновия) Егоровна Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Георгий Стефанов
Мать: не указана
Дочь: (Ключникова) Матрона Косминична Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Клюшникова) Пелагея 1 Космина
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Ключникова) Ксения Косминична Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Спирчина Ключникова) Пелагея 2 Косминична Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Спирчина Ключникова) Варвара Косминична Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Сын: Спирчин (Ключников Клюшников) Евфимий Косьмич Кузьмич
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Спирчина Клюшникова) Вера Космина Кузьмина
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Спирчина Ключникова) Татьяна
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Дочь: (Спирчина) Акилина Косминична Кузьминична
Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров