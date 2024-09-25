Спирчина Зинаида (Зиновия) Егоровна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирчина Зинаида (Зиновия) Егоровна Георгиевна

Место рождения

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Георгий Стефанов

Мать: не указана

Сокольи Горы, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
д. Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Лямино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
п.Лямино
Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Муж: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Дочь: (Ключникова) Матрона Косминична Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1896 ст.

Дочь: (Клюшникова) Пелагея 1 Космина

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Косма Георгиев Клюшников и законная жена его Зиновия Георгиева,оба православные
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Спирчин Александр 1 Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: (Ключникова) Ксения Косминична Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Дочь: (Спирчина Ключникова) Пелагея 2 Косминична Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Дочь: (Спирчина Ключникова) Варвара Косминична Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.

Сын: Спирчин (Ключников Клюшников) Евфимий Косьмич Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1909 ст.

Дочь: (Спирчина Клюшникова) Вера Космина Кузьмина

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Космы Георгиева и его законная жена Зиновия Георгиева
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Спирчина Ключникова) Татьяна

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.06.1914 ст.

Дочь: (Спирчина) Акилина Косминична Кузьминична

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1919 ст.

Сын: Спирчин Александр 2 Кузьмич

Отец ребёнка: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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