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(Клюшникова) Пелагея 1 Космина

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.09.1896 ст.

Дата смерти

04.12.1896

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896 ст.

Отец: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров

Мать: Спирчина Зинаида (Зиновия) Егоровна Георгиевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Косма Георгиев Клюшников и законная жена его Зиновия Георгиева,оба православные
Крещение
29.09.1896 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Ванифатий Георгиев и деревни Нератовки крестьянская девица Пелагея Георгиева
Смерть
04.12.1896
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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