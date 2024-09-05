(Клюшникова) Пелагея 1 Космина
Место рождения
Дата рождения26.09.1896 ст.
Дата смерти04.12.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896 ст.
Отец: Спирчин (Ключников Клюшников) Кузьма (Косма) Егоров
Деревни Нератовки крестьянин Косма Георгиев Клюшников и законная жена его Зиновия Георгиева,оба православные
Крещение
29.09.1896 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Ванифатий Георгиев и деревни Нератовки крестьянская девица Пелагея Георгиева
Смерть
04.12.1896