Белозерова Акулина Ивановна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозерова Акулина Ивановна

Место рождения

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозерова Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Белозеров Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Белозеров Николай Егорович

Отец ребёнка: Белозеров Егор Тимофеевич

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Белозеров Василий Егорович

Отец ребёнка: Белозеров Егор Тимофеевич

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Белозерова (Белозерова) Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Белозеров Егор Тимофеевич

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белозеров Павел Егорович

Отец ребёнка: Белозеров Егор Тимофеевич

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Родился после 1908 года, точная дата не известна. Уехал в Челябинскую область. Писал родителям, они не ответили. Связь потеряна.
Смерть
1930
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния

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