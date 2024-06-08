Белозеров Егор Тимофеевич
Место рождениядеревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белозерова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Белозеров Николай Егорович
Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887
Сын: Белозеров Василий Егорович
Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908
Дочь: Белозерова (Белозерова) Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна
деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Родился после 1908 года, точная дата не известна. Уехал в Челябинскую область. Писал родителям, они не ответили. Связь потеряна.
Смерть
Неизвестно