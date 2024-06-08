Белозеров Егор Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозеров Егор Тимофеевич

Место рождения

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белозерова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Белозеров Николай Егорович

Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Белозеров Василий Егорович

Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1908

Дочь: Белозерова (Белозерова) Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белозеров Павел Егорович

Мать ребёнка: Белозерова Акулина Ивановна

деревня Подол Бобровская волость Вологодская губерния
Родился после 1908 года, точная дата не известна. Уехал в Челябинскую область. Писал родителям, они не ответили. Связь потеряна.
Смерть
Неизвестно

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