Заськова Евдокия Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Заськова Прасковья Максимова
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Заськова Агриппина Максимова
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Заськова Ирина Максимова
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов
Смерть
Неизвестно