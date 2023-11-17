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Заськова Евдокия Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Заськов Иван Максимов

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Заськова Прасковья Максимова

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Заськова Агриппина Максимова

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Заськов Василий Максимов

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Заськова Ирина Максимова

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Заськов Моисей Максимов

Отец ребёнка: Заськов Максим Емельянов

Смерть
Неизвестно
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