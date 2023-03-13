Тарасовъ Николай
Место рождения
Дата рождения05.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1894
Отец: Тарасовъ Дмитрій
Бракосочетание
22.01.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1913
Сын: Тарасовъ Василий
Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина
Рождение ребёнка
23.09.1915
Сын: Тарасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: (Тарасовъ) Александра Григорьева
Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина