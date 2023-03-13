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Тарасовъ Николай

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1894

Отец: Тарасовъ Дмитрій

Мать: Тарасова (Павлова) Олимпиада

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Тарасова (Валявина) Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Тарасовъ Василий

Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Тарасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: (Тарасовъ) Александра Григорьева

Мать ребёнка: Тарасова (Валявина) Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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