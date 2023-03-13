Тарасова (Валявина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Валявина) Екатерина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1894

Отец: Валявинъ Мартіанъ

Мать: Валявина (Басалаева) Епистимія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1912

Муж: Тарасовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1913

Сын: Тарасовъ Василий

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Тарасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: (Тарасовъ) Александра Григорьева

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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