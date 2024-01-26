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Дронов Семен Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дронов Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дронов Иосиф Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дронов Игнат Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна

Смерть
1917
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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