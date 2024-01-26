Дронов Семен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дронов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна
Смерть
1917
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область