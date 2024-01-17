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Соковнин Пётр Васильевич

Место рождения

Каменная Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.08.1894
Рождение
01.08.1894 ст.

Отец: Соковнин Василий Александрович

Мать: Соковнина Ирина Леонтьевна

Каменная Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Ольков Сергей Тимофеевич Соковнина Вера Ивановна
Лечение в госпитале
29.09.1915 ст.
Лазарет N14 Уроженец Уфимской губернии, Уфимского уезда, Благовещенской волости, починок Камено-поляна Саковкин Петр Васильевич рядовой 2-ой За амурский пограничный отряд ранен шрапнелью в правую ногу... Показать все
Бракосочетание
24.07.1916 ст.

Жена: Соковнина Ирина Макаровна

Терентьев Андрей Григорьевич Ольков Сергей Тимофеевич Терешин Семён Павлович Рыбаков Терентий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно
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