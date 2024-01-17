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Соковнина Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Осипова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Соковнина Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
17.06.1893

Сын: Соковнин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.

Сын: Соковнин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Каменная Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Ольков Сергей Тимофеевич Соковнина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1897

Сын: Соковнин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Соковнин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Соковнина Платонида Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Соковнина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Соковнина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соковнина Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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