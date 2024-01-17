Соковнина Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Осипова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Соковнина Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1893
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1894 ст.
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Каменная Поляна, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Ольков Сергей Тимофеевич Соковнина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1897
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
26.01.1901
Сын: Соковнин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Соковнина Платонида Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Соковнина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Соковнина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соковнина Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Соковнин Василий Александрович
Смерть
Неизвестно