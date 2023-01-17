Савинков Трофим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинков Трофим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Дочь: Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.

Дочь: Любовь Трофимовна

Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Иван Трифомович

Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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