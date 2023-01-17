Савинков Трофим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Дочь: Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.
Дочь: Любовь Трофимовна
Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савинкова Васса Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно