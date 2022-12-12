Савинкова (Иерофеева) Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Иерофеева) Васса Николаевна

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Место рождения

Иерофеевка, Челябинская область, Российская Федерация

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Иерофеевка, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.

Дочь: Любовь Трофимовна

Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Иван Трифомович

Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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