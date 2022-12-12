Савинкова (Иерофеева) Васса Николаевна
Место рожденияИерофеевка, Челябинская область, Российская Федерация
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Иерофеевка, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1876 ст.
Дочь: Любовь Трофимовна
Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савинков Трофим Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно