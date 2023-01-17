Полякова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1992

Сын: Поляков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Игорь Иванович

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