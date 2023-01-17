Полякова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1992
Сын: Поляков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно