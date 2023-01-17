Дубинина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ульяна Антоновна

Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Антон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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