Дубинина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ульяна Антоновна
Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Дубинин Антон Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно