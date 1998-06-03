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Кликич Николай Афанасьевич
Кликич Николай Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Кликич Афанасий Ионович
1930 г.р.
Мать
Зубко Елизавета Константиновна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1958
Отец:
Кликич Афанасий Ионович
Мать:
Зубко Елизавета Константиновна
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