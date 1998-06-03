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Кликич Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1958

Отец: Кликич Афанасий Ионович

Мать: Зубко Елизавета Константиновна

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