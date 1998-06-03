Зубко Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1933
Дата смерти03.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933
Отец: Зубко Константин
Мать: Вера
Рождение ребёнка
08.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кликич Афанасий Ионович
Рождение ребёнка
?.10.1958
Сын: Кликич Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Кликич Афанасий Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1998