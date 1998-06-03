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Зубко Елизавета Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1933

Дата смерти

03.06.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1933

Отец: Зубко Константин

Мать: Вера

Рождение ребёнка
08.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кликич Афанасий Ионович

Рождение ребёнка
?.10.1958

Сын: Кликич Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Кликич Афанасий Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кликич Афанасий Ионович

Смерть
03.06.1998
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