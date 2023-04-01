Смирнов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.
Дочь: Смирнова Архелая Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
09.03.1889 ст.
Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Дочь: Смирнова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна
Бракосочетание
Около 1903
Работа или профессия
1905
Псаломщик Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
21.10.1905 ст.
Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно