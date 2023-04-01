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Смирнов Иван Васильевич

Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.

Дочь: Смирнова Архелая Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1889 ст.

Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Сын: Смирнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.

Сын: Смирнов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Дочь: Смирнова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Миропия Виссарионовна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1903

Жена: Смирнова Мария Васильевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1905
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
21.10.1905 ст.

Сын: Смирнов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Васильевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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