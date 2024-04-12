Смирнова Миропия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Миропия Виссарионовна

Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.

Дочь: Смирнова Архелая Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1889 ст.

Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1889

Муж: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.

Сын: Смирнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.

Сын: Смирнов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Дочь: Смирнова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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