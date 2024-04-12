Смирнова Миропия Виссарионовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.
Дочь: Смирнова Архелая Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1889 ст.
Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.06.1892 ст.
Сын: Смирнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Дочь: Смирнова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно