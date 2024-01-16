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Чуркин Ефтифей

Место рождения

49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чуркин Тарас

Мать: Чупрова Федосья

49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia
Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Чуркин Леонид

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Дочь

Мать ребёнка: Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Сын

Мать ребёнка: Дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
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