Чуркин Ефтифей
Место рождения49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чуркин Тарас
Мать: Чупрова Федосья
49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia
Рождение ребёнка
До 1942
Сын: Чуркин Леонид
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Дочь
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Сын
Мать ребёнка: Дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942