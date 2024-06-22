Радкевич Елисей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радкевич (Суетова) ?
Работа или профессия
Неизвестно
возможно рабочий на Путиловском заводе
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Кузнецова (Радкевич) Антонина Елесеевна
Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?
Рождение ребёнка
06.07.1918
Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мохонова (Радкевич) Вера Елисеевна
Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?