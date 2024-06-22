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Радкевич Елисей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радкевич (Суетова) ?

Работа или профессия
Неизвестно
возможно рабочий на Путиловском заводе
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Кузнецова (Радкевич) Антонина Елесеевна

Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1918

Сын: Радкевич Борис Елисеевич

Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мохонова (Радкевич) Вера Елисеевна

Мать ребёнка: Радкевич (Суетова) ?

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