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Радкевич (Суетова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и ?.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и ?.03.1897

Отец: Суетов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радкевич Елисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Кузнецова (Радкевич) Антонина Елесеевна

Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.07.1918

Сын: Радкевич Борис Елисеевич

Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мохонова (Радкевич) Вера Елисеевна

Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич

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