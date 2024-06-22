Радкевич (Суетова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и ?.03.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и ?.03.1897
Отец: Суетов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Кузнецова (Радкевич) Антонина Елесеевна
Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.07.1918
Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мохонова (Радкевич) Вера Елисеевна
Отец ребёнка: Радкевич Елисей Тимофеевич