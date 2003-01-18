(Kanttura) Vieno
Место рожденияSuomi
Дата рождения22.12.1922
Дата смерти18.01.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922
Отец: не указан
Мать: (Kanttura) Martta
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pekkanen Aulis
Рождение ребёнка
09.04.1944
Сын: Pekkanen Jaakko
Отец ребёнка: Pekkanen Aulis
Рождение ребёнка
29.03.1952
Сын: Pekkanen Mikko
Отец ребёнка: Pekkanen Aulis
Смерть
18.01.2003