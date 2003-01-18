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(Kanttura) Vieno

Место рождения

Suomi

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

18.01.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1944 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: не указан

Мать: (Kanttura) Martta

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pekkanen Aulis

Рождение ребёнка
09.04.1944

Сын: Pekkanen Jaakko

Отец ребёнка: Pekkanen Aulis

Рождение ребёнка
29.03.1952

Сын: Pekkanen Mikko

Отец ребёнка: Pekkanen Aulis

Смерть
18.01.2003

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