Pekkanen Aulis
Место рожденияSuomi
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти11.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Pekkanen Tahvo Maunonpoika
Мать: (Pekkanen) Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno
Рождение ребёнка
09.04.1944
Сын: Pekkanen Jaakko
Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno
Рождение ребёнка
29.03.1952
Сын: Pekkanen Mikko
Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno
Смерть
11.04.1982