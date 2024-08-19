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Pekkanen Aulis

Место рождения

Suomi

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

11.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

1944 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Pekkanen Tahvo Maunonpoika

Мать: (Pekkanen) Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno

Рождение ребёнка
09.04.1944

Сын: Pekkanen Jaakko

Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno

Рождение ребёнка
29.03.1952

Сын: Pekkanen Mikko

Мать ребёнка: (Kanttura) Vieno

Смерть
11.04.1982

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