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Суханова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1961

Дата смерти

04.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961

Отец: Малиновский Николай Семенович

Мать: Малиновская (Конради) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
18.09.1978

Сын: Суханов Николай Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.11.1979

Сын: Суханов Святослав Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.03.1986

Дочь: Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Степанов Леонид Михайлович

Смерть
04.02.2021

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