Суханова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1961
Дата смерти04.02.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1961
Рождение ребёнка
18.09.1978
Сын: Суханов Николай Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.11.1979
Сын: Суханов Святослав Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1986
Дочь: Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Степанов Леонид Михайлович
Смерть
04.02.2021