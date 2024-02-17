Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна
Место рожденияп. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Дата рождения12.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986
п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.05.2005
Дочь: Семенова Мария
п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.2012
Дочь: Семенова Радмила
п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2023
Сын: Онуфриади Георгий Анастасович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
рп. Чунский, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности