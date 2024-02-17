Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова-Онуфриади Елена Леонидовна

Место рождения

п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область

Дата рождения

12.03.1986

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986

Отец: Степанов Леонид Михайлович

Мать: Суханова Галина Николаевна

п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.05.2005

Дочь: Семенова Мария

Отец ребёнка: не указан

п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.03.2012

Дочь: Семенова Радмила

Отец ребёнка: не указан

п. Лесогорск, Чунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2023

Сын: Онуфриади Георгий Анастасович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

рп. Чунский, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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