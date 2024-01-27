Яровинский Валентин Мордкович
Место рожденияМосква
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти26.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: Яровинский Мордко Яковлевич
Мать: Елизавета Авдеевна
Москва
Рождение ребёнка
Около 27.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Москва
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Образование
Неизвестно
мвту им Баумана
высщее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1991
Россия Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
москва митинское