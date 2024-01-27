Яровинский Валентин Мордкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровинский Валентин Мордкович

Место рождения

Москва

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

26.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: Яровинский Мордко Яковлевич

Мать: Елизавета Авдеевна

Москва
Рождение ребёнка
Около 27.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва
Образование
Неизвестно
мвту им Баумана
высщее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1991
Россия Москва
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
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