Яровинский Мордко Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровинский Мордко Яковлевич

Место рождения

Киевская обл., г. Школ

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Яровинский Яков

Мать: не указана

Киевская обл., г. Школ
Рождение ребёнка
18.12.1938

Сын: Яровинский Валентин Мордкович

Мать ребёнка: Елизавета Авдеевна

Москва
Смерть
?.09.1941
война
Причина смерти: погиб, пропал без вести
Похороны
Неизвестно
братская могила
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