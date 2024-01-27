Яровинский Мордко Яковлевич
Место рожденияКиевская обл., г. Школ
Дата рождения1909
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Яровинский Яков
Киевская обл., г. Школ
Рождение ребёнка
18.12.1938
Сын: Яровинский Валентин Мордкович
Мать ребёнка: Елизавета Авдеевна
Москва
Смерть
?.09.1941
война
Причина смерти: погиб, пропал без вести
Похороны
Неизвестно
братская могила