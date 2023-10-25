Малкова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малкова Федосья Симоновна

Отец ребёнка: Малков Симан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Малкова Агрофена Симоновна

Отец ребёнка: Малков Симан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1809

Сын: Малков Сидор Симонович

Отец ребёнка: Малков Симан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Малкова Екатерина Симоновна

Отец ребёнка: Малков Симан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Симан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24л
Смерть
Неизвестно
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