Малкова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малкова Федосья Симоновна
Отец ребёнка: Малков Симан Федорович
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Малкова Агрофена Симоновна
Отец ребёнка: Малков Симан Федорович
ГАСО, 24-25-330, 24л
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Малков Симан Федорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Малкова Екатерина Симоновна
Отец ребёнка: Малков Симан Федорович
ГАСО, 24-25-330, 24л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 24л
Смерть
Неизвестно