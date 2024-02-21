Мурашова (Кузютина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузютин Андрей Кузьмич
Мать: Кузютина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашова Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашов Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно