Мурашова (Кузютина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашова (Кузютина) Анна Андреевна

Мурашова (Кузютина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузютин Андрей Кузьмич

Мать: Кузютина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашова Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашов Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.