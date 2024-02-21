Кузютина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашова (Кузютина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова (Кузютина) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кузютин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич
Смерть
Неизвестно