Кузютина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузютина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашова (Кузютина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузютин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова (Кузютина) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузютин Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кузютин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Кузютин Андрей Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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