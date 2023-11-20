Ковтун (Синица) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Синица) Любовь Владимировна

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Место рождения

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

11.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1972

Отец: Синица Владимир Сергеевич

Мать: Синица (Тараканова) Раиса Филипповна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Ковтун Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Алена Олеговна

Отец ребёнка: Ковтун Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Ковтун Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Олег

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