Ковтун (Синица) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения11.08.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Ковтун Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Алена Олеговна
Отец ребёнка: Ковтун Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Ковтун Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковтун Олег