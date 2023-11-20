Ковтун Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтун Олег

Ковтун Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Алена Олеговна

Мать ребёнка: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковтун) Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна

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