Ковтун Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Алена Олеговна
Мать ребёнка: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковтун) Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Ковтун (Синица) Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно