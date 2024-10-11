Заковряшин Дорофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заковряшина Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заковряшин Богдан Дорофеев
Мать ребёнка: Заковряшина Соломия
Место жительства
Между 1800 и 1811
Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Заковряшин Трифон Дорофеев
Мать ребёнка: Заковряшина Соломия
Место жительства
С 1813
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Заковряшина) Ирина Дорофеева
Мать ребёнка: Заковряшина Соломия
Рождение ребёнка
18.04.1822 ст.
Дочь: Заковряшина Александра Дорофеева
Мать ребёнка: Заковряшина Соломия
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Заковряшина Дарья Дорофеева
Мать ребёнка: Заковряшина Соломия
Смерть
Неизвестно