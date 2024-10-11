Заковряшин Дорофей Иванов 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заковряшин Дорофей Иванов

Место рождения

Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Заковряшин Иван Семенов

Мать: Заковряшина (Ягунова) Катерина Дмитриева

Старо-Шарапская, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заковряшин Богдан Дорофеев

Мать ребёнка: Заковряшина Соломия

Место жительства
Между 1800 и 1811
Конево, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Заковряшин Трифон Дорофеев

Мать ребёнка: Заковряшина Соломия

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1813
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Заковряшина) Ирина Дорофеева

Мать ребёнка: Заковряшина Соломия

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1822 ст.

Дочь: Заковряшина Александра Дорофеева

Мать ребёнка: Заковряшина Соломия

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Заковряшина Дарья Дорофеева

Мать ребёнка: Заковряшина Соломия

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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