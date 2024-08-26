Доильницына Фёкла Аксёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына Фёкла Аксёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Доильницын Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Доильницына) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Доильницын Василий Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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