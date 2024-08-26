Доильницына Фёкла Аксёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Доильницын Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Доильницына) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Доильницын Василий Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно