Хисамутдинов Гайнулла Хисамутдин улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Никах
20.04.1847
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетели: ее отец, его - родственник Фахруддин Рахимкул улы, свидетели Гумар Тимирбулат улы, Мухаммадша Валид улы
Смерть
Неизвестно