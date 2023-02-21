Хисамутдинов Гайнулла Хисамутдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов Гайнулла Хисамутдин улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Никах
20.04.1847

Жена: Абдулмазидов Минка (Миннижамал) Абдулмазид кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетели: ее отец, его - родственник Фахруддин Рахимкул улы, свидетели Гумар Тимирбулат улы, Мухаммадша Валид улы
Смерть
Неизвестно
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