Денисов Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения29.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1870
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: (Денисова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Денисова (Майорова) Гликерия Федотовна
Бракосочетание
22.01.1901
Жена: Денисова София Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1907
Мать ребёнка: Денисова София Ивановна
Смерть
Неизвестно