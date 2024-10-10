Денисов Василий Семенович 29.01.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Василий Семенович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1870

Отец: Денисов Семен Иванович

Мать: Денисова Анастасия Филипповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1889

Жена: Денисова (Майорова) Гликерия Федотовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: (Денисова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Денисова (Майорова) Гликерия Федотовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Денисова София Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Денисов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Денисова София Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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