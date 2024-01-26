Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна

Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

06.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1957

Отец: Рузайкин Семен Васильевич

Мать: Рузайкина (Ефимченко) Мария Кузьминична

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Муж: Мочалов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мочалова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Мочалов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1987

Дочь: Дробышева (Мочалова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мочалов Сергей Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.