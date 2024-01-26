Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения06.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1957
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мочалова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Мочалов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1987
Дочь: Дробышева (Мочалова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мочалов Сергей Михайлович