Мочалов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мочалов Михаил
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мочалова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1987
Дочь: Дробышева (Мочалова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак