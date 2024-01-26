Рузайкина (Ефимченко) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1919
Дата смерти15.10.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919
Отец: Ефимченко Кузьма Д.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1940
Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: (Рузайкина) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич
Смерть
15.10.1982
Похороны
Неизвестно