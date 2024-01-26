Рузайкина (Ефимченко) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузайкина (Ефимченко) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1919

Дата смерти

15.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1919

Отец: Ефимченко Кузьма Д.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христинина (Рузайкина) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1940

Сын: Рузайкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: (Рузайкина) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Мочалова (Рузайкина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Рузайкин Семен Васильевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.10.1982
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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