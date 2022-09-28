Губарь (Губаревич) Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Губаревич) Семен Иванович

Место рождения

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Губарь (Губаревич) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарь Аврам Семенович

Мать ребёнка: Иулиания Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Губарь) Мария

Мать ребёнка: Иулиания Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Губарь Михаил

Мать ребёнка: Иулиания Ивановна

Смерть
Неизвестно

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