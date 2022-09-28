Губарь (Губаревич) Семен Иванович
Место рожденияОксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Губарь (Губаревич) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Иулиания Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Губарь) Мария
Мать ребёнка: Иулиания Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1848
Сын: Губарь Михаил
Мать ребёнка: Иулиания Ивановна
Смерть
Неизвестно