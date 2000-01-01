(Губарь) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губарь) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Губарь (губаревич) Семен Иванович

Мать: Иулиания Ивановна

Смерть
1846
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