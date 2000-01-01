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(Губарь) Мария
(Губарь) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
1846
Пол
Женский
Отец
Губарь (губаревич) Семен Иванович
1800 г.р.
Мать
Иулиания Ивановна
1808 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Губарь (губаревич) Семен Иванович
Мать:
Иулиания Ивановна
Смерть
1846
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