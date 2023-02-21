Иулиания Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИулиания Ивановна

Иулиания Ивановна

avatar

Место рождения

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

29.03.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарь Аврам Семенович

Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Губарь Михаил

Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович

Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Смерть
29.03.1856
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Причина смерти: вдова, опухоль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close