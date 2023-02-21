Иулиания Ивановна
Место рожденияОксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Дата рождения1808
Дата смерти29.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1848
Сын: Губарь Михаил
Отец ребёнка: Губарь (губаревич) Семен Иванович
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Смерть
29.03.1856
Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния
Причина смерти: вдова, опухоль