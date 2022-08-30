Пономарев Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Михаил Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1937

Сын: Пономарев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1941

Дочь: Вашель Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Белякова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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