Пономарев Михаил Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1937
Сын: Пономарев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1941
Дочь: Вашель Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Белякова Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно