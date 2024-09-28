Маркелова-Судьина (Сергеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелова-Судьина (Сергеева) Мария Ивановна

Маркелова-Судьина (Сергеева) Мария Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.03.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1849 ст.

Отец: Маркелов-Судьин Иван Сергеевич

Мать: Самойлова (Елисеева) Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1870 ст.

Муж: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1872 ст.

Сын: Феодоров-Евфимиев (Иванов) Петр Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.

Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Пантелеймон Иосифович-Осипович

Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Андрей Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.

Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Петр Осипович

Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.