Маркелова-Судьина (Сергеева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1849 ст.
Бракосочетание
11.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1872 ст.
Сын: Феодоров-Евфимиев (Иванов) Петр Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.
Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Пантелеймон Иосифович-Осипович
Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Андрей Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1875 ст.
Сын: Феодоров-Евфимиев-Шоринов (Иванов) Петр Осипович
Отец ребёнка: Евфимиев-Шоринов (Феодоров) Иосиф (Осип) Иванович
Смерть
Неизвестно