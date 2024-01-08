Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1878
Сын: Закалинский Николай Егорович (Григорьевич)
Отец ребёнка: Закалинский Григорий Иванович
Баранцы, Малятичская волость, Чериковский уезд