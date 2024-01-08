Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1878 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закалинский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закалинский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закалинский Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1878

Сын: Закалинский Николай Егорович (Григорьевич)

Отец ребёнка: Закалинский Григорий Иванович

Баранцы, Малятичская волость, Чериковский уезд

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