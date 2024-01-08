Закалинский Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закалинский Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1878 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1878

Сын: Закалинский Николай Егорович (Григорьевич)

Мать ребёнка: Закалинская (Закалинская) Агафия Лукьянова

Баранцы, Малятичская волость, Чериковский уезд

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