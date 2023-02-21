НОСКОВА (МАЛЯРОВА) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НОСКОВА (МАЛЯРОВА) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Маляров ИВАН

Мать: Малярова МАРИЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Носков АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
16.02.1942

Сын: Носков АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Носков АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Калининская (Тверская) обл. Кесова Гора
Смерть
Неизвестно
г.Ленинград
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