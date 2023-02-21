НОСКОВА (МАЛЯРОВА) ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1918
Отец: Маляров ИВАН
Мать: Малярова МАРИЯ ИВАНОВНА
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
16.02.1942
Сын: Носков АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Носков АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Калининская (Тверская) обл. Кесова Гора
Смерть
Неизвестно
г.Ленинград