НОСКОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НОСКОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ

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Место рождения

Калининская (Тверская) обл. Кесова Гора

Дата рождения

16.02.1942

Дата смерти

?.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Около 1918 г.р.

Жена

1942 г.р.
Около 1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1942

Отец: Носков АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Носкова ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА

Калининская (Тверская) обл. Кесова Гора
Бракосочетание
Около 1962

Жена: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

г.Ленинград
Рождение ребёнка
04.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА

г.Ленинград
Бракосочетание
Около 1968

Жена: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА

г.Ленинград
Смерть
?.06.2009
Ленинградская обл.
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