НОСКОВ АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВИЧ
Место рожденияКалининская (Тверская) обл. Кесова Гора
Дата рождения16.02.1942
Дата смерти?.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1942
Калининская (Тверская) обл. Кесова Гора
Бракосочетание
Около 1962
Жена: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
г.Ленинград
Рождение ребёнка
04.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА
г.Ленинград
Бракосочетание
Около 1968
Жена: ТАТЬЯНА РОМАНОВНА
г.Ленинград
Смерть
?.06.2009
Ленинградская обл.