Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Ардашев Константин Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Шмаков Конон Андреевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.

Сын: Шмаков Иван Кононович

Отец ребёнка: Шмаков Конон Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Дочь: Шмакова Мария Кононовна

Отец ребёнка: Шмаков Конон Андреевич

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
07.05.1906 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Александра Родители: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Феодор Иоаннов Новиков и законная жена его Анна Евфимиева
Смерть
Неизвестно

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