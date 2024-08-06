Шмакова (Ардашева) Матрона Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Ардашев Константин Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Шмаков Конон Андреевич
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Дочь: Шмакова Мария Кононовна
Отец ребёнка: Шмаков Конон Андреевич
Восприемник
07.05.1906 ст.
Александра Родители: Юмской волости, починка Новиковского крестьянин из русских Феодор Иоаннов Новиков и законная жена его Анна Евфимиева
Смерть
Неизвестно